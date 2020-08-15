Трамп посетил в госпитале Нью-Йорка тяжелобольного младшего брата

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102158 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127088 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107551 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127589 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101313 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп посетил в госпитале Нью-Йорка тяжелобольного младшего брата

Трамп посетил в госпитале Нью-Йорка тяжелобольного младшего брата

Киев  •  УНН

 • 15721 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп навестил в пятницу своего младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке. Пресс-пул Белого дома распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего он зашел в здание. Других подробностей не приводится, пишет УНН также со ссылкой на издание The New York Times.

Телекомпания ABC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщают, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь.

“У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке”, — сказал Трамп ранее на пресс-конференции. По его словам, Роберт переживает “тяжелые времена”.

После посещения госпиталя глава американской администрации отправился в Бедминстер (штат Нью-Джерси).

Добавим, Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп “Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире” (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

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