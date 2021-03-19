Полтава посилює карантин: що буде заборонено

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Із 20 березня у Полтавській територіальній громаді на два тижні посилюють карантинні обмеження. Про це пише УНН з посиланням на обласну Держспоживслужбу.

Цитата

"Відповідно до рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області, з 00 год. 00 хв. 20 березня 2021 р. до 00 год. 00 хв. 03 квітня 2021 р. на території Полтавської територіальної громади запроваджуються додаткові (до діючих) обмежувальні протиепідемічні заходи", - інформують у Держспоживслужбі.

Що забороняється

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім студентів 6 курсу та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямами і задіяні у подоланні наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, учнів (вихованців) закладів дошкільної освіти, початкових класів закладів загальної середньої освіти (1-4 класів), спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів таздійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

- приймання відвідувачів у закладах культури та проведення культурних масових заходів (розважальних, соціальних, рекламних й інших) та проведення масових релігійних зібрань;

- роботу торговельно-розважальних центрів в частині діяльності розважальних закладів;
роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби тощо).

Додатково

Такі вимушені обмежувальні заходи впроваджують у зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території Полтавської територіальної громади, та з метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо

У Хмельницькому вводяться нові карантинні обмеження з понеділка, 22 березня. Посилюють карантин також Харківщина, Львівщина та Київ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцева влада має запровадити виплати через введення жорсткого карантину, а держава їх подвоїть.

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