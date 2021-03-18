Столиця йде на локдаун: що буде заборонене у Києві з 20 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В ніч з п’ятниці на суботу, тобто з 00.00 20 березня, у Києві запроваджуються додаткові карантинні обмеження. Читайте у новині УНН, які саме обмеження будуть діяти в столиці.
Буде заборонено:
• Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
• Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
• Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
Також:
• Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
• Працюватимуть — за дотримання суворих норм та без роботи кафе — автозаправочні станції;
• Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали — але без групових занять;
• Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання — але дистанційно;
• Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
• Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;
• Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
Ці обмеження запроваджуються на три тижні — до 9 квітня включно.