Столица идет на локдаун: что будет запрещено в Киеве с 20 марта

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43242 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 61451 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 107506 просмотра

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3 марта, 11:09 • 143267 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194797 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В ночь с пятницы на субботу, то есть с 00.00 20 марта, в Киеве вводятся дополнительные карантинные ограничения. Читайте в новости УНН, какие именно ограничения будут действовать в столице.

Будет запрещено:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Также:

• Общепит будет работать исключительно на вынос;
• Работать будут — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;
• Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий;
• Работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе — но дистанционно;

• Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
• Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
• Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Эти ограничения вводятся на три недели — до 9 апреля включительно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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