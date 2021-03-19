Зеленський заявив, що місцева влада має запровадити виплати через введення жорсткого карантину

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“Сьогодні в деяких регіонах, згідно зі своїми повноваженнями, місцева влада рішенням комісій з ТЕБ та НС запроваджує посилений карантин.Водночас на моє переконання, всі ці заходи не можуть запроваджуватись ними у форматі “заборони є, підтримки нема”, або, якщо завгодно, за принципом “денег нет, но вы держитесь”, — сказав Зеленський.

За його словами, про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мала б подумати й місцева влада. Та, разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки. Підтримки тих категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої червоної зони.

“Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб уже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть сто відсотків, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. Для того щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне — швидким, воно має відбуватися завдяки порталу й додатку „Дія“, який уже успішно показав себе на національному рівні в січні цього року”, — розповів Зеленський.

Окрім того, Президент попросив Верховну Раду України бути готовою в максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду.

Доповнення

В Україні, де розпочалася третя хвиля COVID-19, збільшується захворюваність та кількість госпіталізацій через цю хворобу, і регіони починають посилювати карантинні обмеження і вводити “локдауни”. Де найжорсткіші заходи, а де поки не поспішають з додатковими обмеженнями, пропонує переглянути УНН в огляді по областях та у Києві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а приймати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Також Шмигаль заявляв, якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.