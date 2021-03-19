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Полтава усиливает карантин: что будет запрещено

Киев  •  УНН

 • 21099 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. С 20 марта во Полтавской территориальной общине на две недели усиливают карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на областную Госпотребслужбу.

Цитата

“Согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавской области, с 00 ч. 00 мин. 20 марта 2021 до 00 ч. 00 мин. 3 апреля 2021 на территории Полтавской территориальной общины вводятся дополнительные ( в действующих) ограничительные противоэпидемические мероприятия”, - информируют в Госпотребслужбе.

Что запрещается

— посещение учебных заведений соискателями образования, кроме студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19 учеников (воспитанников) учреждений дошкольного образования, начальных классов учреждений общего среднего образования (1- 4 классов), специальных школ, учебно-реабилитационных центров, при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);

— прием посетителей в учреждениях культуры и проведения культурных массовых мероприятий (развлекательных, социальных, рекламных и других) и проведения массовых религиозных собраний;

— работу торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;
работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).

Дополнительно

Такие вынуждены ограничительные меры внедряют в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины, и с целью принятия необходимых дополнительных мер для предотвращения угрозы, обеспечения безопасности и здоровья граждан и предотвращения распространения COVID-19.

Напомним

В Хмельницком вводятся новые карантинные правила с понедельника, 22 марта. Усиливают карантин также Харьковщина, Львовщина и Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты за введения жесткого карантина, а государство их удвоит.

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