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Польські євродепутати закликали “відкрити Україні шлях до членства в ЄС”

Польські євродепутати закликали “відкрити Україні шлях до членства в ЄС”

Київ • УНН

 • 14776 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Деякі депутати Європарламенту закликали в Страсбурзі “відкрити Україні шлях до членства в Європейському Союзі”. Про це УНН повідомляє з посилання на Польське радіо.

Деталі

Повідомляється, що у Європарламенті відбулися дебати щодо російської загрози Україні. Європейські посадовці оголосили, що підтримують Київ і що Москва буде піддана жорстким санкціям у разі вторгнення.

Деякі депутати Європарламенту, зокрема депутат Права і справедливості Вітольд Ващиковський, закликали ЄС посилити співпрацю з країнами, які хочуть приєднатися до Унії: “Відкриймо шлях до членства в ЄС для України, Молдови та Грузії. Перше — це секторна співпраця в енергетичній, інфраструктурній та транспортній сферах. Друге — відкриймо наступні сектори та євросоюзні агентства. Третім кроком має бути приєднання цих держав до спільного ринку, наприклад, за зразком Швейцарії. І нарешті четверте — членство в ЄС після досягнення Копенгагенських критеріїв”.

Також у Страсбурзі говорили про енергетику. Більшість євродепутатів закликали країни ЄС стати незалежними від російського газу шляхом збільшення поставок скрапленого природного газу або розвитку відновлюваних джерел енергії. Серед інших з цього приводу висловився Влодзімєж Цімошевич із групи соціал-демократів: “Країна, яка порушує міжнародне право, грабує у сусідів частину їхньої території, звертається у своїй політиці до жорстокої збройної сили, корумпує політиків партій у наших країнах, здійснює інтенсивну кампанію брехні у кіберпросторі не може сприйматися як надійний партнер. Безпека нашої енергетичної системи не може залежати від капризів авторитарного лідера Росії”.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Росію сьогодні в Страсбурзі “зійти зі шляху війни”. Вона додала, що НАТО не підтверджує, що Кремль виконав свою заяву про відведення частини військ від українських кордонів.

Доповнення

Країни Європейського Союзу та країни-учасниці “Східного партнерства” по завершенню саміту в Брюсселі ухвалили спільну декларацію. У ній лідери ЄС заявили, що визнають “Асоційоване тріо” (Грузія, Молдова, Україна) щодо розширення співпраці з Євросоюзом, але при цьому “промовчали” про членство.

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