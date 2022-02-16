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Польские евродепутаты призвали “открыть Украине путь к членству в ЕС”

Польские евродепутаты призвали “открыть Украине путь к членству в ЕС”

Киев • УНН

 • 14768 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Некоторые депутаты Европарламента призвали в Страсбурге “открыть Украине путь к членству в Европейском Союзе”. Об этом УНН сообщает со ссылки на Польское радио.

Детали

Сообщается, что в Европарламенте состоялись дебаты относительно российской угрозы Украине. Европейские чиновники объявили, что поддерживают Киев и что Москва будет подвергнута жестким санкциям в случае вторжения.

Некоторые депутаты Европарламента, в частности депутат Права и справедливости Витольд Ващиковский, призвали ЕС усилить сотрудничество со странами, которые хотят присоединиться к Унии: “Откроем путь к членству в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии. Первое — это круговое сотрудничество в энергетической, инфраструктурной и транспортной сферах. Второе - откроем следующие сектора и евросоюзные агентства. Третьим шагом должно быть присоединение этих государств к общему рынку, например, по образцу Швейцарии. И наконец четвертое — членство в ЕС после достижения Копенгагенских критериев”.

Также в Страсбурге говорили об энергетике. Большинство евродепутатов призвали страны ЕС стать независимыми от российского газа путем увеличения поставок сжиженного природного газа или развития возобновляемых источников энергии. Среди других по этому поводу высказался Влодзимеж Чимошевич из группы социал-демократов: “Страна, которая нарушает международное право, ворует у соседей часть их территории, прибеагет в своей политике к жестокой вооруженной силе, коррумпирует политиков партий в наших странах, осуществляет интенсивную кампанию лжи в киберпространстве не может восприниматься как надежный партнер. Безопасность нашей энергетической системы не может зависеть от капризов авторитарного лидера России”.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию сегодня в Страсбурге “сойти с пути войны”. Она добавила, что НАТО не подтверждает, что Кремль выполнил свое заявление об отводе части войск от украинских границ.

Дополнение

Страны Европейского Союза и страны-участницы “Восточного партнерства” по завершению саммита в Брюсселе приняли совместную декларацию. В ней лидеры ЕС заявили, что признают “ассоциированное трио” (Грузия, Молдова, Украина) относительно расширения сотрудничества с Евросоюзом, но при этом “умолчали” о членстве.

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