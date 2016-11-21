Польські католики сперечаються через проголошення Ісуса Христа "королем Польщі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада УНН. Серед польських католиків не вщухає обговорення інтронізації Ісуса Христа як “короля Польщі”. Напередодні,в суботу, 19 листопада, на конференції єпископів польської католицької церкви у Кракові її голова архієпископ Станіслав Ґондецький проголосив Христа зокрема “королем Польщі”. Заява пролунала на урочистій месі до 1050-річчя хрещення Польщі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Урочисте визнання Ісуса Христа королем та владикою Польщі та цілої нашої нації у неділю пройшло в усіх польських церквах. Утім, цей акт викликав нарікання. Визнання Ісуса королем Польщі применшило б його роль та значення”, — сказав голова комісії з віровчення, польський єпископ Анджей Чая.
Нагадаємо, що у 2006 році католицька церква розкритикувала польських депутатів, які запропонували проголосити Ісуса “царем” країни. У 2011 єпископи засудили ідею називати Христа “королем Польщі”. Єзуїтська спілка виступає з контраргументами, мовляв, ще з 1656 року Діва Марія вважається “королевою Польщі”. Критики ж закидають церкві союз з правоконсервативною правлячою партією та наполягають на світському характері польської держави.