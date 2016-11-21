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15 марта, 19:03 • 108430 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147935 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119711 просмотра

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Польские католики спорят из-за провозглашения Иисуса Христа "королем Польши"

Польские католики спорят из-за провозглашения Иисуса Христа "королем Польши"

Киев • УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 20 ноября УНН. Среди польских католиков не утихает обсуждение интронизации Иисуса Христа как "короля Польши". Накануне, в субботу, 19 ноября, на конференции епископов польской католической церкви в Кракове архиепископ Станислав Ґондецкий провозгласил Христа "королем Польши". Заявление прозвучало на торжественной мессе в 1050-летие крещения Польши, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Торжественное признание Иисуса Христа королем и владыкой Польши и всей нашей нации в воскресенье прошло во всех польских церквях. Впрочем, этот акт вызвал нарекания. Признание Иисуса королем Польши уменьшило бы его роль и значение ", - сказал председатель комиссии по вероучению, польский епископ Анджей Чая.

Напомним, что в 2006 году католическая церковь раскритиковала польских депутатов, которые предложили провозгласить Иисуса "царем" страны. В 2011 епископы осудили идею называть Христа "королем Польши". Иезуитский союз выступает с контраргументами, мол, еще с 1656 Дева Мария считается "королевой Польши". Критики же упрекают союз церкви с правоконсервативной правящей партией и настаивают на светском характере польского государства.

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