Польские католики спорят из-за провозглашения Иисуса Христа "королем Польши"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября УНН. Среди польских католиков не утихает обсуждение интронизации Иисуса Христа как "короля Польши". Накануне, в субботу, 19 ноября, на конференции епископов польской католической церкви в Кракове архиепископ Станислав Ґондецкий провозгласил Христа "королем Польши". Заявление прозвучало на торжественной мессе в 1050-летие крещения Польши, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Торжественное признание Иисуса Христа королем и владыкой Польши и всей нашей нации в воскресенье прошло во всех польских церквях. Впрочем, этот акт вызвал нарекания. Признание Иисуса королем Польши уменьшило бы его роль и значение ", - сказал председатель комиссии по вероучению, польский епископ Анджей Чая.
Напомним, что в 2006 году католическая церковь раскритиковала польских депутатов, которые предложили провозгласить Иисуса "царем" страны. В 2011 епископы осудили идею называть Христа "королем Польши". Иезуитский союз выступает с контраргументами, мол, еще с 1656 Дева Мария считается "королевой Польши". Критики же упрекают союз церкви с правоконсервативной правящей партией и настаивают на светском характере польского государства.