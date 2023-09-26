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Польська прокуратура не розголошує результати розслідування падіння ракети в Пшеводуві. ЗМІ пишуть, що ракета українська

Польська прокуратура не розголошує результати розслідування падіння ракети в Пшеводуві. ЗМІ пишуть, що ракета українська

Київ • УНН

 • 182394 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Польські правоохоронці мають результати розслідування падіння ракети минулого року у Пшеводуві, але не оголошують їх. Rzeczpospolita з посиланням на джерела пише, що ракета – українська, повідомляє УНН.

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“Дійсно, ми отримали звіт (про результати розслідування-ред.), але з огляду на його таємний характер ми не надаємо його змісту”, — заявив Rzeczpospolita Лукаш Лапчинський, прес-секретар Національної прокуратури.

Він підкреслив, що “на нинішньому етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана”. “Ми надіслали запит про правову допомогу до України і чекаємо на відповідь”, — зазначив він.

Деталі

За інформацією Rzeczpospolita, висновок був складений на основі низки джерел. Він ґрунтується на секретних звітах національних служб.

Як повідомляють польські ЗМІ, правоохоронці виключають можливість того, що ракета, яка ввечері 15 листопада минулого року впала на сарай колишнього колгоспу і вибухнула, могла бути випущена з території росії.

Ця ракета має дальність польоту від 75 км до 90 км. У той час російські позиції знаходилися в такому місці, звідки жодна російська ракета не долетіла б до Пшеводува, вважають слідчі.

Вони також виключають, що вона була випущена з білорусі. “Навіть якщо припустити, що російські батареї були розташовані в білорусі, то від того місця, де вони перебували в той час, до Пшеводува по прямій лінії 150 км. По-друге, ми чули, що росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це була протиракета типу S 300 5-W-55 (російського виробництва), і що прокуратурі відомо місце, звідки був здійснений запуск української протиповітряної оборони.

За даними Rzeczpospolita, під час відбиття ворожої атаки на Західну Україну з української сторони зенітні ракети були випущені попарно (для підвищення ефективності) — одна влучила в ціль, інша полетіла далі “пустою”.

У такій ситуації, коли ракета знаходиться на певній висоті, наявні механізми повинні призвести до її самознищення. Цього не сталося. Чому, невідомо — вказують джерела Rzeczpospolita, знайомі з результатами розслідування.

Контекст

Польща 15 листопада 22 року заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що “багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі”.

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що “попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет”.

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху. 18 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві.

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