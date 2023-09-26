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Польская прокуратура не разглашает результаты расследования падения ракеты в Пшеводуве. СМИ пишут, что ракета украинская

Польская прокуратура не разглашает результаты расследования падения ракеты в Пшеводуве. СМИ пишут, что ракета украинская

Киев • УНН

 • 182393 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Польские правоохранители имеют результаты расследования падения ракеты в прошлом году в Пшеводуве, но не объявляют их. Rzeczpospolita со ссылкой на источники пишет, что ракета – украинская, сообщает УНН.

Детали

“Действительно, мы получили отчет (о результатах расследования-ред.), но в виду его тайного характера мы не предоставляем его содержания”, — заявил Rzeczpospolita Лукаш Лапчинский, пресс-секретарь Национальной прокуратуры.

Он подчеркнул, что “на нынешнем этапе расследования доказательная деятельность в стране исчерпана”. “Мы направили запрос о правовой помощи в Украину и ждем ответ”, — отметил он.

Детали

По информации Rzeczpospolita, заключение было составлено на основе ряда источников. Он основывается на секретных отчетах национальных служб.

Как сообщают польские СМИ, правоохранители исключают возможность того, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сарай бывшего колхоза и взорвалась, могла быть выпущена с территории России.

Эта ракета имеет дальность полета от 75 км до 90 км. В то время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува, считают следователи.

Они также исключают, что она была выпущена из беларуси. “Даже если предположить, что русские батареи были расположены в белоруссии, то от того места, где они находились в то время, до Пшеводува по прямой линии 150 км. Во-вторых, мы слышали, что русские не имеют такого типа ракет в беларуси”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это была противоракета типа S 300 5-W-55 (российского производства), и что прокуратуре известно место, откуда был осуществлен запуск украинской противовоздушной обороны.

По данным Rzeczpospolita, во время отражения вражеской атаки на Западную Украину с украинской стороны зенитные ракеты были выпущены попарно (для повышения эффективности) — одна попала в цель, другая полетела дальше “пустой”.

В такой ситуации, когда ракета находится на определенной высоте, имеющиеся механизмы должны привести к ее самоуничтожению. Этого не произошло. Почему, неизвестно — указывают источники Rzeczpospolita, знакомые с результатами расследования.

Контекст

Польша 15 ноября 22 года заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что “многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши”.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что “предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, которая была выпущена для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет”.

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва. 18 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве.

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