Польща спростувала російський фейк про нову хвилю біженців з України

Польські прикордонники спростовують поширену російськими пропагандистськими ресурсами інформацію про нову хвилю біженців з України. Про це повідомляє PAP, пише УНН.

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Згідно з повідомленнями прокремлівських акаунтів, нова хвиля біженців з України штурмує польсько-український кордон. Російська пропаганда поширює інформацію, що до Польщі з України буцімто щодня приїжджає до 150 тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж зазвичай.

Російські канали пишуть, що нібито збільшення трафіку на кордоні спричинене занепокоєнням українців щодо зниження віку мобілізації.

У прикордонній службі Польщі спростовують російську брехню.

Як розповів прессекретар Надбужанського відділу Прикордонної служби, капітан Даріуш Сєніцький впродовж останнього тижня прикордонники дійсно відзначили збільшення прикордонного руху на польсько-українському кордоні, але це стосується обох напрямків, як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. Він зазначив, що збільшення трафіку традиційно, як і щороку, пов'язане з різдвяно-новорічним періодом.

Також польська прикордонна служба заявляє, що в жоден день на кордоні не було зафіксовано 150 тисяч громадян України, які хотіли б в'їхати в Польщу.

Інформацію про нібито нову хвилю біженців на польському кордоні не підтверджують і неурядові організації, які надають їм допомогу.

Якби повідомлення про те, що матері масово тікають з України разом із синами напередодні мобілізації, було правдою, то набагато більше таких людей почали б звертатися до цих установ за правовою допомогою ще до Різдва, чого не сталося