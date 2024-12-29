Польща спростувала російський фейк про нову хвилю біженців з України
Київ • УНН
Польська прикордонна служба спростувала російську дезінформацію про нібито 150 тисяч українців, які щодня перетинають кордон. Збільшення руху на кордоні пов'язане лише з різдвяними святами.
Польські прикордонники спростовують поширену російськими пропагандистськими ресурсами інформацію про нову хвилю біженців з України. Про це повідомляє PAP, пише УНН.
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Згідно з повідомленнями прокремлівських акаунтів, нова хвиля біженців з України штурмує польсько-український кордон. Російська пропаганда поширює інформацію, що до Польщі з України буцімто щодня приїжджає до 150 тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж зазвичай.
Російські канали пишуть, що нібито збільшення трафіку на кордоні спричинене занепокоєнням українців щодо зниження віку мобілізації.
У прикордонній службі Польщі спростовують російську брехню.
Як розповів прессекретар Надбужанського відділу Прикордонної служби, капітан Даріуш Сєніцький впродовж останнього тижня прикордонники дійсно відзначили збільшення прикордонного руху на польсько-українському кордоні, але це стосується обох напрямків, як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. Він зазначив, що збільшення трафіку традиційно, як і щороку, пов'язане з різдвяно-новорічним періодом.
Також польська прикордонна служба заявляє, що в жоден день на кордоні не було зафіксовано 150 тисяч громадян України, які хотіли б в'їхати в Польщу.
Інформацію про нібито нову хвилю біженців на польському кордоні не підтверджують і неурядові організації, які надають їм допомогу.
Якби повідомлення про те, що матері масово тікають з України разом із синами напередодні мобілізації, було правдою, то набагато більше таких людей почали б звертатися до цих установ за правовою допомогою ще до Різдва, чого не сталося
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ Чехії повідомив про зменшення кількості заяв на тимчасовий захист від українців з 2000 до 1700 на тиждень. Країна підтримує внутрішню міграцію в Україні із східних регіонів до західних.