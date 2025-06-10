Новий раунд переговорів між США та росією пройде найближчим часом у москві - посол рф

росія і США ухвалили попереднє рішення про перенесення зі Стамбула до своїх столиць консультацій щодо усунення "подразників" у двосторонніх дипломатичних відносинах, і новий раунд таких переговорів пройде найближчим часом у москві. Про це в інтерв’ю росЗМІ заявив посол рф в США олександр дарчієв, передає УНН.

Я вже говорив, що до "одужання" російсько-американських відносин ще далеко, а сам процес триває важко і гальмується не тільки опонентами Білого дому в особі "глибинної держави", а й "яструбами" в Конгресі, де склалося стійке антиросійське лобі - сказав дарчієв.

Він також заявив, що найближчим часом мають пройти переговори делегацій рф і США.

Важливо, однак, що рух уперед, хоча й цілком оборотний, усе-таки є і вимірюється таким відчутним результатом, як ухвалене під час останнього раунду консультацій 10 квітня цього року в Стамбулі попереднє рішення перенести їх до своїх столиць. Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться найближчим часом у москві - додав дарчієв.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає на продовженні українсько-російських "мирних" переговорів.