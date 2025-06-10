Новый раунд переговоров между США и россией пройдет в ближайшее время в москве - посол рф

россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях, и новый раунд таких переговоров пройдет в ближайшее время в москве. Об этом в интервью росСМИ заявил посол рф в США александр дарчиев, передает УНН.

Я уже говорил, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет тяжело и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби - сказал дарчиев.

Он также заявил, что в ближайшее время должны пройти переговоры делегаций рф и США.

Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким ощутимым результатом, как принятое во время последнего раунда консультаций 10 апреля этого года в Стамбуле предварительное решение перенести их в свои столицы. Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в москве - добавил дарчиев.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на продолжении украинско-российских "мирных" переговоров.