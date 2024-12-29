Польша опровергла российский фейк о новой волне беженцев из Украины

Польские пограничники опровергают распространенную российскими пропагандистскими ресурсами информацию о новой волне беженцев из Украины. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщениям прокремлевских аккаунтов, новая волна беженцев из Украины штурмует польско-украинскую границу. Российская пропаганда распространяет информацию, что в Польшу из Украины якобы ежедневно приезжает до 150 тысяч человек. Это вдвое больше, чем обычно.

Российские каналы пишут, что якобы увеличение трафика на границе вызвано беспокойством украинцев относительно снижения возраста мобилизации.

В пограничной службе Польши опровергают российскую ложь.

Как рассказал пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы, капитан Дариуш Сеницкий в течение последней недели пограничники действительно отметили увеличение пограничного движения на польско-украинской границе, но это касается обоих направлений, как на въезд, так и на выезд из Польши. Он отметил, что увеличение трафика традиционно, как и ежегодно, связано с рождественско-новогодним периодом.

Также польская пограничная служба заявляет, что ни в один день на границе не было зафиксировано 150 тысяч граждан Украины, которые хотели бы въехать в Польшу.

Информацию о якобы новой волне беженцев на польской границе не подтверждают и неправительственные организации, которые оказывают им помощь.

Если бы сообщения о том, что матери массово бегут из Украины вместе с сыновьями накануне мобилизации, было правдой, то гораздо больше таких людей начали бы обращаться в эти учреждения за правовой помощью еще до Рождества, чего не произошло