Польща розглядає Україну як союзника у побудові мирної та процвітаючої Європи - Я.Пєкло
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Польща розглядає Україну і як стратегічного партнера, і як союзника в розвитку двосторонніх відносин та побудові мирної, демократичної та процвітаючої Європи. На цьому наголосив Посол Республіки Польща Ян Пєкло під час зустрічі із Президентом України Петром Порошенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, у центрі уваги під час бесіди з Послом Республіки Польща Яном Пєкло були шляхи подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщею. У цьому зв’язку Ян Пєкло наголосив, що Польща розглядає Україну і як стратегічного партнера, і як союзника в розвитку двосторонніх відносин та побудові мирної, демократичної та процвітаючої Європи.
Йшлося також про співпрацю в сферах безпеки і оборони, розширення торговельних зв’язків, посилення прикордонного співробітництва, взаємодію на європейському напрямку. Сторони підкреслили прагнення до розвитку конструктивного діалогу з чутливих питань історичного минулого українського і польського народів. В цьому контексті співрозмовники привітали нещодавнє ухвалення парламентами двох країн спільної “Декларації пам’яті і солідарності”. Обговорювалися також питання підготовки офіційного візиту Глави Української держави до Республіки Польща в грудні цього року.