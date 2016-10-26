Польша рассматривает Украину как союзника в построении мирной и процветающей Европы - Я.Пекло

Как сообщили в пресс-службе, в центре внимания во время беседы с Послом Республики Польша Яном Пекло были пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. В этой связи Ян Пекло отметил, что Польша рассматривает Украину и как стратегического партнера, и как союзника в развитии двусторонних отношений и построении мирной, демократической и процветающей Европы.

Речь шла также о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны, расширении торговых связей, усилении пограничного сотрудничества, взаимодействии на европейском направлении. Стороны подчеркнули стремление к развитию конструктивного диалога по чувствительным вопросам исторического прошлого украинского и польского народов. В этом контексте собеседники приветствовали недавнее принятие парламентами двух стран совместной "Декларации памяти и солидарности". Обсуждались также вопросы подготовки официального визита Главы Украинского государства в Республику Польша в декабре этого года.