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15 марта, 19:03 • 116393 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170338 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140287 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132559 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114075 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106220 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101989 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Польша рассматривает Украину как союзника в построении мирной и процветающей Европы - Я.Пекло

Польша рассматривает Украину как союзника в построении мирной и процветающей Европы - Я.Пекло

Киев • УНН

 • 9324 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Польша рассматривает Украину и как стратегического партнера, и как союзника в развитии двусторонних отношений и построении мирной, демократической и процветающей Европы. Об этом заявил Посол Республики Польша Ян Пекло во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, в центре внимания во время беседы с Послом Республики Польша Яном Пекло были пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. В этой связи Ян Пекло отметил, что Польша рассматривает Украину и как стратегического партнера, и как союзника в развитии двусторонних отношений и построении мирной, демократической и процветающей Европы.

Речь шла также о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны, расширении торговых связей, усилении пограничного сотрудничества, взаимодействии на европейском направлении. Стороны подчеркнули стремление к развитию конструктивного диалога по чувствительным вопросам исторического прошлого украинского и польского народов. В этом контексте собеседники приветствовали недавнее принятие парламентами двух стран совместной "Декларации памяти и солидарности". Обсуждались также вопросы подготовки официального визита Главы Украинского государства в Республику Польша в декабре этого года.

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