Польща подасть заявку на проведення Олімпіади 2036 року

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«Після консультацій з Олімпійським комітетом Польщі, міністром спорту та урядом я хотів би оголосити, що наші амбіції та намір полягають у тому, щоб розпочати зусилля з організації літніх Олімпійських ігор у 2036 році», — сказав Дуда.

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Польща, яка ніколи не приймала літніх чи зимових Олімпійських ігор, змагатиметься проти заявок Мексики, Індонезії та Туреччини.

«Я можу пообіцяти, що ми зробимо все, щоб організувати ці ігри в Польщі», – сказав у середу президент Олімпійського комітету Польщі Радослав Песевич у відповідь на заяву Дуди.

Хоча проведення Олімпійських ігор приносить престиж містам, які виграють право на проведення цієї події, деякі економісти стверджують, що в кінцевому підсумку це погана фінансова угода .

Літні Олімпійські ігри наступного року відбудуться в Парижі, потім у Лос-Анджелесі у 2028 році та Брісбені, Австралія, у 2032 році.

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