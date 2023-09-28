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Польща подасть заявку на проведення Олімпіади 2036 року

Польща подасть заявку на проведення Олімпіади 2036 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Польща хоче провести літні Олімпійські ігри в 2036 році, заявив у середу президент Польщі Анджей Дуда, пише Politico, передає УНН.

Цитата

«Після консультацій з Олімпійським комітетом Польщі, міністром спорту та урядом я хотів би оголосити, що наші амбіції та намір полягають у тому, щоб розпочати зусилля з організації літніх Олімпійських ігор у 2036 році», — сказав Дуда.

Деталі 

Польща, яка ніколи не приймала літніх чи зимових Олімпійських ігор, змагатиметься проти заявок Мексики, Індонезії та Туреччини.

«Я можу пообіцяти, що ми зробимо все, щоб організувати ці ігри в Польщі», – сказав у середу президент Олімпійського комітету Польщі Радослав Песевич у відповідь на заяву Дуди.

Хоча проведення Олімпійських ігор приносить престиж містам, які виграють право на проведення цієї події, деякі економісти стверджують, що в кінцевому підсумку це погана фінансова угода .

Літні Олімпійські ігри наступного року відбудуться в Парижі, потім у Лос-Анджелесі у 2028 році та Брісбені, Австралія, у 2032 році.

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