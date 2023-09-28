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Польша подаст заявку на проведение Олимпиады 2036 года

Киев • УНН

 • 351625 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Польша хочет провести летние Олимпийские игры в 2036 году, заявил в среду президент Польши Анджей Дуда, пишет Politico, передает УНН.

Цитата

«После консультаций с Олимпийским комитетом Польши, министром спорта и правительством я хотел бы объявить, что наши амбиции и намерение заключаются в том, чтобы начать усилия по организации летних Олимпийских игр в 2036 году», — сказал Дуда.

Детали 

Польша, которая никогда не принимала летних или зимних Олимпийских игр, будет соревноваться против заявок Мексики, Индонезии и Турции.

«Я могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы организовать эти игры в Польше», – сказал в среду президент Олимпийского комитета Польши Радослав Песевич в ответ на заявление Дуды.

Хотя проведение Олимпийских игр приносит престиж городам, которые выигрывают право на проведение этого события, некоторые экономисты утверждают, что в конечном итоге это плохая финансовая сделка.

Летние Олимпийские игры в следующем году пройдут в Париже, затем в Лос-Анджелесе в 2028 году и Брисбене, Австралия, в 2032 году.

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