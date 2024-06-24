Пологові будинки отримали понад 5,5 тисяч оновлених "пакунків малюка"
Київ • УНН
Більше 5500 оновлених "пакунків малюка", що містять багаторазові підгузники, теплий одяг, ковдру більшого розміру і книгу ЮНІСЕФ, були доставлені в пологові будинки України.
До пологових будинків України уже доставлено понад 5,5 тисяч нових "пакунків малюка". Про це повідомили у Державній службі України у справах дітей, передає УНН.
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Як зазначається, наразі триває формування замовлень та поставка наступних партій "пакунків малюка".
Цьогоріч, в Україні оновили склад "Пакунку малюка" із урахуванням побажань батьків та думки експертів. Туди додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки та теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.
Крім того, у новому "пакунку малюка" додана книжка "Від народження до року", яку розробили і надрукували ЮНІСЕФ.
Також, у відомстві нагадали, що в Україні реалізується пілотний проект, який дозволяє обрати батькам замість "пакунку малюка" одноразову грошову виплату. Подати заяву на виплату грошової компенсації за "пакунок малюка" можна через єМалятко або звернутися із заявою особисто до органів соціального захисту.
Для закладів торгівлі розроблений алгоритм дій щодо підключення до пілотного проекту, який розміщений за лінком.
Довідково
"Пакунок малюка" – це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми – підтримати родину з новонародженою дитиною та допомогти батькам забезпечити належний догляд за немовлям.