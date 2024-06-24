В родильные дома Украины уже доставлено более 5,5 тысяч новых "пакетов малыша". Об этом сообщили в Государственной службе Украины по делам детей, передает УНН.

Детали

Как отмечается, сейчас продолжается формирование заказов и поставка следующих партий "пакетов малыша".

В этом году, в Украине обновили состав "пакета малыша" с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов. в него были добавлены востребованные товары, такие как многоразовые влагостойкие подгузники и теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которой малыши быстро вырастают.

Кроме того, в новом "пакете малыша" добавлена книга "От рождения до года", которую разработали и напечатали ЮНИСЕФ.

Также, в ведомстве напомнили, что в Украине реализуется пилотный проект, который позволяет выбрать родителям вместо "пакета малыша" единовременную денежную выплату. Подать заявление на выплату денежной компенсации за "пакет малыша" можно через малышку или обратиться с заявлением лично в органы социальной защиты.

Для заведений торговли разработан алгоритм действий по подключению к пилотному проекту, который размещен по линку.

Справочно

"Пакет малыша" - это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, у которых родился ребенок. Цель этой программы-поддержать семью с новорожденным ребенком и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем.