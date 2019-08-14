Полк "Азов": ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму

У повідомленні наголошується, що полк "Азов" не належить до зацікавлених сторін і є виключно професійними військовими.

"Завдання військової прокуратури в зоні бойових дій виходять далеко за обсяг функцій, що їх здійснюють цивільні прокурори в межах адміністративно-територіальних одиниць.

На фронті ми практично щодня стикаємося з воєнними злочинами російських агресорів, фахово документувати та ефективно розслідувати які можуть лише юристи, знайомі з військовою справою та які самі є військовослужбовцями.

Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом того самого синдрому пацифізму, який сто років тому поховав молоду Українську народну республіку", - вважає командування "Азову".

Наголошується на тому, що практика доводить необхідність не скорочення, а розширення функцій військових прокуратур.

"…для боротьби зі злочинами, скоєними проти військовослужбовців, нагляду за дотриманням законності в частині їх соціального захисту та антикорупційного нагляду за виконанням державного оборонного замовлення", - йдеться у заяві.

Командування полку "Азов" вважає, що виклики гібридної війни обумовлюють необхідність не послаблення, а інституційного посилення роботи з дотримання законності та правопорядку у військових формуваннях, що ведуть бойові дії.

"Не можна забувати й про систематичну підготовку доказової бази, за допомогою якої будуть судити російських агресорів і їх посібників за міжнародно-правові злочини: злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Займатися цим повинні люди, що знають війну не з відеоблогів і випусків новин. Для цього необхідна побудова злагодженої та ефективної системи військової юстиції, що включатиме органи військової прокуратури, військові суди та підрозділи військової контррозвідки", - йдеться у заяві.

Насамкінець, в "Азові" підкреслили, що патріоти та професіонали, що діють безпосередньо у бойових порядках військ та працюють в зоні бойових дій, "ефективніше захистять національні інтереси, законність та життя військовослужбовців, аніж кабінетні юристи-реформісти".

Нагадаємо, заява представника Президента Руслана Рябошапки, якого розглядають як кандидата на посаду Генерального прокурора України, щодо можливої ліквідації військової прокуратури здійняла резонанс у суспільстві, розділивши людей і думки.

Рябошапці, зокрема, порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції в Україні організували в соцмережах на цю тему цілий неформальний флешмоб, висловлюючи свою підтримку військовим прокурорам.