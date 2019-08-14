Полк "Азов": ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму

ukru
04:30 • 41946 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 119627 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 153315 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 142453 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 213312 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156112 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 187397 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 174580 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130706 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173613 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
37 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 71376 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 58805 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 70252 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 53742 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 51540 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 140195 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 213316 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 187399 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 174583 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 142669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 119632 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 103590 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 77701 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 126752 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 117345 перегляди
Актуальне
Полк "Азов": ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму

Полк "Азов": ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму

Київ • УНН

 • 11645 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Командування полку "Азов" озвучило свою позицію стосовно доцільності ліквідації військової прокуратури в Україні. Відповідна заява опублікована на сторінці Facebook "Твій полк. 2.0", передає УНН.

У повідомленні наголошується, що полк "Азов" не належить до зацікавлених сторін і є виключно професійними військовими.

"Завдання військової прокуратури в зоні бойових дій виходять далеко за обсяг функцій, що їх здійснюють цивільні прокурори в межах адміністративно-територіальних одиниць.

На фронті ми практично щодня стикаємося з воєнними злочинами російських агресорів, фахово документувати та ефективно розслідувати які можуть лише юристи, знайомі з військовою справою та які самі є військовослужбовцями.

Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом того самого синдрому пацифізму, який сто років тому поховав молоду Українську народну республіку", - вважає командування "Азову".

Наголошується на тому, що практика доводить необхідність не скорочення, а розширення функцій військових прокуратур.

"…для боротьби зі злочинами, скоєними проти військовослужбовців, нагляду за дотриманням законності в частині їх соціального захисту та антикорупційного нагляду за виконанням державного оборонного замовлення", - йдеться у заяві.

Командування полку "Азов" вважає, що виклики гібридної війни обумовлюють необхідність не послаблення, а інституційного посилення роботи з дотримання законності та правопорядку у військових формуваннях, що ведуть бойові дії.

"Не можна забувати й про систематичну підготовку доказової бази, за допомогою якої будуть судити російських агресорів і їх посібників за міжнародно-правові злочини: злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Займатися цим повинні люди, що знають війну не з відеоблогів і випусків новин. Для цього необхідна побудова злагодженої та ефективної системи військової юстиції, що включатиме органи військової прокуратури, військові суди та підрозділи військової контррозвідки", - йдеться у заяві.

Насамкінець, в "Азові" підкреслили, що патріоти та професіонали, що діють безпосередньо у бойових порядках військ та працюють в зоні бойових дій, "ефективніше захистять національні інтереси, законність та життя військовослужбовців, аніж кабінетні юристи-реформісти".

Нагадаємо, заява представника Президента Руслана Рябошапки, якого розглядають як кандидата на посаду Генерального прокурора України, щодо можливої ліквідації військової прокуратури здійняла резонанс у суспільстві, розділивши людей і думки.

Рябошапці, зокрема, порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції в Україні організували в соцмережах на цю тему цілий неформальний флешмоб, висловлюючи свою підтримку військовим прокурорам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,271.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.22