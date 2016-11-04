Поліція зупинила водія, що перевозив наркотики на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Поліція зупинила водія, що перевозив наркотики на Кіровоградщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
На автошляху “Кіровоград-Нова Прага-Олександрія” поліцейські за порушення правил обгону зупинили автомобіль “Mercedes Benz”.
Правоохоронці звернули увагу на дивну поведінку водія. Чоловік виглядав знервованим та намагався якомога менше спілкуватися. Поліцейські запідозрили, що водій керує автівкою під дією певних препаратів. До того ж, на пасажирському сидінні було помічено пристрій для вживання наркотиків, а в дверцятах авто — згорток із подрібненою речовиною рослинного походження.
Під час ретельного огляду авто було виявлено предмет, схожий на пістолет “Флобер” із знищеним заводським номером та набої до нього, а у багажнику — пластикове відро з подрібненими рослинами, схожими на коноплю.