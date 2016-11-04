Полиция остановила водителя, перевозившего наркотики в Кировоградской области

На автодороге "Кировоград-Новая Прага-Александрия" полицейские за нарушение правил обгона остановили автомобиль "Mercedes Benz".

Правоохранители обратили внимание на странное поведение водителя. Мужчина выглядел нервным и старался как можно меньше общаться. Полицейские заподозрили, что водитель управляет автомобилем под действием определенных препаратов. К тому же, на пассажирском сиденье было замечено устройство для употребления наркотиков, а в двери авто - сверток с измельченным веществом растительного происхождения.

Во время тщательного осмотра авто был обнаружен предмет, похожий на пистолет "Флобер" с уничтоженным заводским номером и патроны к нему, а в багажнике - пластиковое ведро с измельченными растениями, похожими на коноплю.