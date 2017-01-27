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Поліція знешкодила на Львівщині лисицю, яка кидалася на людей

Поліція знешкодила на Львівщині лисицю, яка кидалася на людей

Київ • УНН

 • 9748 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. В Червонограді поліцейські знешкодили лисицю, яка бігала вулицями міста та кидалася на людей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

В Червоноградський відділ поліції 26 січня близько 14.20 надійшло повідомлення від перехожого чоловіка про те, що на вулиці Мазепи, 16 лисиця кидається на людей.

На місце події прибув наряд сектору реагування патрульної поліції, правоохоронці побачили лисицю, яка поводила себе дуже агресивно.

Відтак, оцінивши ситуацію, поліцейські прийняли рішення про використання табельної вогнепальної зброї. Інспектор поліції, здійснивши два постріли у лисицю, знешкодив її.

Українські Національні Новини

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