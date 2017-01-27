Полиция обезвредила во Львовской области лису, которая бросалась на людей

В Червоноградский отдел полиции 26 января около 14:20 поступило сообщение от прохожего мужчины о том, что на улице Мазепы, 16 лиса бросается на людей.

На место происшествия прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции, правоохранители увидели лису, которая вела себя очень агрессивно.

Поэтому, оценив ситуацию, полицейские приняли решение об использовании табельного огнестрельного оружия. Инспектор полиции, осуществив два выстрела в лису, обезвредил ее.