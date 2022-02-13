Поліція затримала протестувальників, які залишилися біля мосту на кордоні США та Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У неділю поліція прибула, щоб зачистити та заарештувати протестувальників, що залишилися біля мосту, найважливішого перетину кордону США та Канади, завершивши демонстрацію проти обмежень COVID-19, які завдали шкоди економіці обох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Місцева та національна поліції сформували спільний командний центр в Оттаві, де протестувальники паралізували центр міста. Потім сотні конвоїв зосередились на мості Амбасадор, який пролягає на важливому економічному мості між США та Канадою, з такими ж протестати проти Covid.
На вихідних суд заборонив протести, порушення цього закону веде до кримінальної відповідальності та штрафів. Проте протестувальники не надали цьому такого вагомо значення.
Протести відчутні по всій країні та за її межами, подібні конвої у Франції, Новій Зеландії та Нідерландах. Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що в Сполучених Штатах можуть працювати колони вантажівок.
Поліція Віндзора повідомила, що близько 12 людей були мирно заарештовані, а сім транспортних засобів були відбуксировані відразу після світанку біля мосту Амбасадор.
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“Сьогодні наша національна економічна криза на мосту Амбасадор завершилася”, — сказав мер Віндзора Дрю Ділкенс, який висловив сподівання, що міст знову відкриється. "Прикордонні переходи відкриються, коли це буде безпечно, і я доручаю поліції та прикордонних органів прийняти це рішення.
Нагадаємо
Протестувальники все ще страйкують на кордоні Канади зі Сполученими Штатами, незважаючи на рішення суду, яке наказує їм залишити міст.