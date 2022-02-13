Поліція затримала протестувальників, які залишилися біля мосту на кордоні США та Канади

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53255 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 86636 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 96548 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 124473 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 131767 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 114684 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133252 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167553 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179302 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215573 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 204261 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 276732 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 72594 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 49481 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 67842 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 276732 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 204261 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302197 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 420890 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 18156 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 67842 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102022 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139294 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164007 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Поліція затримала протестувальників, які залишилися біля мосту на кордоні США та Канади

Поліція затримала протестувальників, які залишилися біля мосту на кордоні США та Канади

Київ • УНН

 • 25293 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У неділю поліція прибула, щоб зачистити та заарештувати протестувальників, що залишилися біля мосту, найважливішого перетину кордону США та Канади, завершивши демонстрацію проти обмежень COVID-19, які завдали шкоди економіці обох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Місцева та національна поліції сформували спільний командний центр в Оттаві, де протестувальники паралізували центр міста. Потім сотні конвоїв зосередились на мості Амбасадор, який пролягає на важливому економічному мості між США та Канадою, з такими ж протестати проти Covid.

На вихідних суд заборонив протести, порушення цього закону веде до кримінальної відповідальності та штрафів. Проте протестувальники не надали цьому такого вагомо значення.

Протести відчутні по всій країні та за її межами, подібні конвої у Франції, Новій Зеландії та Нідерландах. Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що в Сполучених Штатах можуть працювати колони вантажівок.

Поліція Віндзора повідомила, що близько 12 людей були мирно заарештовані, а сім транспортних засобів були відбуксировані відразу після світанку біля мосту Амбасадор.

Цитата

“Сьогодні наша національна економічна криза на мосту Амбасадор завершилася”, — сказав мер Віндзора Дрю Ділкенс, який висловив сподівання, що міст знову відкриється. "Прикордонні переходи відкриються, коли це буде безпечно, і я доручаю поліції та прикордонних органів прийняти це рішення.

Нагадаємо

Протестувальники все ще страйкують на кордоні Канади зі Сполученими Штатами, незважаючи на рішення суду, яке наказує їм залишити міст.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83