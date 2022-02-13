Полиция задержала протестующих, оставшихся у моста на границе США и Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В воскресенье полиция прибыла, чтобы зачистить и арестовать протестующих, что остались у моста, самого важного пересечения границы США и Канады, завершив демонстрацию против ограничений COVID-19, которые нанесли ущерб экономике обеих стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Местная и национальная полиции сформировали совместный командный центр в Оттаве, где протестующие парализовали центр города. Затем сотни конвоев сосредоточились на мосту Амбассадор, который пролегает на важном экономическом мосту между США и Канадой, с такими же протестами против Covid.
На выходных суд запретил протесты, нарушение этого закона ведет к уголовной ответственности и штрафов. Однако протестующие не придали этому такого весомого значения.
Протесты ощутимы по всей стране и за ее пределами, подобные конвои во Франции, Новой Зеландии и Нидерландах. Министерство внутренней безопасности США предупредило, что в Соединенных Штатах могут работать колонны грузовиков.
Полиция Виндзора сообщила, что около 12 человек были мирно арестованы, а семь транспортных средств были отбуксированы сразу после рассвета У Моста Амбассадор.
Цитата
“Сегодня наш национальный экономический кризис на мосту Амбассадор завершился", - сказал мэр Виндзора Дрю Дилкенс, который выразил надежду, что мост снова откроется. "Пограничные переходы откроются, когда это будет безопасно, и я поручаю полиции и пограничных органов принять это решение.
Напомним
Протестующие все еще бастуют на границе Канады с Соединенными Штатами, несмотря на решение суда, которое предписывает им оставить городов.