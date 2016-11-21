Поліція затримала двох сталкерів в зоні ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Працівники відділу поліції зони ЧАЕС під час оперативно-профілактичного відпрацювання території зони відчуження поблизу відселеного села Лелів виявили двох сталкерів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
У суботу 19 листопада правоохоронці затримали двох чоловіків з Чернігівщини, віком 20 та 24 роки, поза контрольно-пропускними пунктами незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.
За порушення вимог режиму радіаційної безпеки у зоні радіаційного забруднення правоохоронці склали на чоловіків адміністративні протоколи за статтею 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодикам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали посправі направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.