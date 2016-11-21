Полиция задержала двух сталкеров в зоне ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС во время оперативно-профилактической отработки территории зоны отчуждения вблизи Села Лелев обнаружили двух сталкеров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В субботу 19 ноября правоохранители задержали двух мужчин с Черниговской области в возрасте 20 и 24 лет, которые минуя контрольно-пропускные пункты незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в зоне радиационного загрязнения правоохранители составили на мужчин административные протоколы по статье 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчинам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы по делам направлены до Ивановского районного суда Киевской области для принятия решения.