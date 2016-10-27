Поліція встановила особу псевдомінера пабу у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці встановили особу, яка повідомила про замінування пабу у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так,подія сталася кілька днів тому, о 01:23 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Тараса Шевченка заміновано кафе. Правоохоронці терміново прибули на місце події, із закладу евакуювали близько 30 осіб — відвідувачів та персонал. Вибухотехніки разом із кінологами перевірили приміщення і навколишню територію. Жодного небезпечного предмета чи речовини не виявили.
Слідчо-оперативна група провела першочергові слідчі дії. Встановлено, що повідомлення на спецлінію “102” передав черговий Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки саме до них зателефонував невідомий чоловік і розповів про замінування. А згодом встановили і самого псевдомінера — 31-річного несудимого киянина.
За попередньою інформацією, цього чоловіка не пустили до пабу, оскільки він був напідпитку. Киянин розізлився і повідомив про вибухівку. Зараз його відпустили під особисте зобов’язання, а працівники поліції проводять слідчі дії, аби встановити всі обставини цієї події.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Киянину загрожує до шести років позбавлення волі.