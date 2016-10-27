Полиция установила личность псевдоминера паба в Киеве

Это произошло несколько дней назад, в 01:23 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Тараса Шевченко заминировано кафе. Правоохранители срочно прибыли на место происшествия, из заведения эвакуировали около 30 человек - посетителей и персонал. Взрывотехники вместе с кинологами проверили помещения и окружающую территорию. Ни одного опасного предмета или вещества не обнаружили.

Следственно-оперативная группа провела первоочередные следственные действия. Установлено, что сообщение по спецлинии "102" передал дежурный Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку именно к ним позвонил неизвестный мужчина и рассказал о заминировании. А потом установили и самого псевдоминера - 31-летнего несудимого киевлянина.

По предварительной информации, этого человека не пустили в паб, поскольку он был пьян. Киевлянин разозлился и сообщил о взрывчатке. Сейчас его отпустили под личное обязательство, а работники полиции проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства этого события.

По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит до шести лет лишения свободы.