Поліція у Києві працюватиме у посиленому режимі до 22 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Начальник Головного управління поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліція працюватиме в посиленому режимі щонайменше до 22 листопада. Про це він повідомив під час підходу до преси, передає кореспондент УНН.
"До 22 щонайменше будемо працювати в посиленому режимі. Чергування планується не в цілодобовому режимі, в залежності від ситуації, будуть збиратися люди, будемо посилювати режимні заходи. Якщо буде все спокійно, буде проходити в стандартному режимі", - сказав А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, жодної провокації під час проведення мітингів у Києві поки не зафіксовано.