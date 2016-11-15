Полиция в Киеве будет работать в усиленном режиме до 22 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что полиция будет работать в усиленном режиме как минимум до 22 ноября. Об этом он сообщил во время подхода к прессе, передает корреспондент УНН.
"До 22 как минимум будем работать в усиленном режиме. Чередование планируется не в круглосуточном режиме, в зависимости от ситуации, будут собираться люди, будем усиливать режимные мероприятия. Если будет все спокойно, будет проходить в стандартном режиме", - сказал А.Крищенко.
Как сообщал УНН, ни одной провокации во время проведения митингов в Киеве пока не зафиксировано.