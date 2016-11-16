Поліція Сербії вилучила велику партію зброї і заарештувала 10 торговців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сербська поліція в середу заарештувала 10 осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю і вилучила в них велику партію зброї, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Поліція Сербії заарештувала 10 осіб на півночі країни. У них було вилучено велику кількість зброї, в тому числі ракетні установки, протитанкові міни і автомати.
Міністр внутрішніх справ країни Небойша Стефанович 16 листопада заявив, що рейди відбулися поблизу міст Апатин і Сомбор.
За даними поліції, під час рейдів виявлено 30 кілограмів вибухівки, десятки детонаторів, понад 100 ручних гранат, 12 протитанкових гранат, дві ракетні пускові установки, автоматичні і напівавтоматичні пістолети і боєприпаси.
Міністр внутрішніх справ Сербії повідомив, що поліція має ще з’ясувати місця для планованого продажу.
"Ми стурбовані не тільки безпекою наших громадян, а й можливість того, що зброя може дістатися до інших європейських столиць і використовуватися в злочинних діях", - сказав Н.Стефанович.