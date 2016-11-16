Полиция Сербии изъяла крупную партию оружия и арестовала 10 торговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сербская полиция в среду арестовала 10 человек, подозреваемых в торговле оружием и изъяла у них крупную партию оружия, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Полиция Сербии арестовала 10 человек на севере страны. У них было изъято большое количество оружия, в том числе ракетные установки, противотанковые мины и автоматы.
Министр внутренних дел страны Небойша Стефанович 16 ноября заявил, что рейды прошли вблизи городов Апатин и Сомбор.
По данным полиции, во время рейдов выявлено 30 килограммов взрывчатки, десятки детонаторов, более 100 ручных гранат, 12 противотанковых гранат, две ракетные пусковые установки, автоматические и полуавтоматические пистолеты и боеприпасы.
Министр внутренних дел Сербии сообщил, что полиция еще будет выяснить места для планируемой продажи.
"Мы обеспокоены не только безопасностью наших граждан, но и возможность того, что оружие может добраться до других европейских столиц и использоваться в преступных действиях", - сказал Н.Стефанович.