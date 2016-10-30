Поліція: працівника охорони київського метрополітену госпіталізували з вогнепальним пораненням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під час перевірки документів на станції метро "Либідська" у Києві отримав вогнепальне поранення у живіт працівник воєнізованої охорони метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у місті Києві.
“Попередньо встановлено, що під час перевірки документів у пасажира виникла підозра, що вони — підроблені. Чоловіка відразу запросили у кімнату поліції, де він дістав пістолет і кілька разів вистрілив. У результаті вогнепальне поранення отримав працівник воєнізованої охорони метрополітену. Його відразу доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, нападника затримали, зброю вилучили. На місці працює слідчо-оперативна група.
Подія належним чином зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на станції метро “Либідська” отримав вогнепальне поранення працівник поліції.