Полиция: работника охраны киевского метрополитена госпитализировали с огнестрельным ранением

"Предварительно установлено, что во время проверки документов у пассажира возникло подозрение, что они - поддельные. Мужчину сразу пригласили в комнату полиции, где он достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате огнестрельное ранение получил сотрудник военизированной охраны метрополитена. Его сразу доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении.

Как отмечается, нападающего задержали, оружие изъяли. На месте работает следственно-оперативная группа.

Событие должным образом зарегистрировали, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на станции метро "Лыбидская" получил огнестрельное ранение работник полиции.