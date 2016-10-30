Полиция: работника охраны киевского метрополитена госпитализировали с огнестрельным ранением
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время проверки документов на станции метро "Лыбидская" в Киеве получил огнестрельное ранение в живот работник военизированной охраны метрополитена. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Киеве.
"Предварительно установлено, что во время проверки документов у пассажира возникло подозрение, что они - поддельные. Мужчину сразу пригласили в комнату полиции, где он достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате огнестрельное ранение получил сотрудник военизированной охраны метрополитена. Его сразу доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь", - сказано в сообщении.
Как отмечается, нападающего задержали, оружие изъяли. На месте работает следственно-оперативная группа.
Событие должным образом зарегистрировали, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что на станции метро "Лыбидская" получил огнестрельное ранение работник полиции.