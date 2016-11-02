Поліція Німеччини провела рейд проти групи чеченських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Німеччині поліція провела рейд проти чеченських шукачів притулку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Німецька поліція у середу, 2 листопада, провела рейд у федеральних землях Саксонії, Тюрінгії та Рейнланд-Пфальц, спрямований проти шукачів притулку, які походять переважно з Чечні”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням управляння кримінальної поліції Саксонії, 16 підозрюваних обвинувачуються у створенні злочинної групи, яка займалась, зокрема, шантажуванням, погрозами, обмеженням свободи громадян та нанесенням тілесних ушкоджень.
Зазначається, що оскільки існувала загроза, що підозрювані чинитимуть опір діям працівників поліції, до участі у рейді були залучені бійці елітного антитерористичного спецпідрозділу GSG 9. Згідно із повідомленням поліції Саксонії, рейди, метою яких було затримання підозрюваних, відбулись у містах Дрезден, Лейпциг, Пірна і Радеберг (земля Саксонія), а також у містах Гота (Тюрінгія) і Конц (Рейнланд-Пфальц).
Як повідомили у поліції, нинішній рейд не має стосунку до антитерористичних заходів проти чеченців, які відбулись минулого тижня у п’яти німецьких федеральних землях. Про результати спецоперації поліція обіцяє розповісти пізніше.
Як повідомляв УНН, в кількох містах Німеччини провели антитерористичну спецоперацію.