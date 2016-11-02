Полиция Германии провела рейд против группы чеченских беженцев

"Немецкая полиция в среду, 2 ноября, провела рейд в федеральных землях Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальц, направленный против искателей убежища, которые происходят преимущественно из Чечни", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Управления криминальной полиции Саксонии, 16 подозреваемых обвиняются в создании преступной группы, которая занималась, в частности, шантажом, угрозами, ограничением свободы граждан и нанесением телесных повреждений.

Отмечается, что поскольку существовала угроза, что подозреваемые будут сопротивляться действиям сотрудников полиции, к участию в рейде были привлечены бойцы элитного антитеррористического спецподразделения GSG 9. Согласно сообщению полиции Саксонии, рейды, целью которых было задержание подозреваемых, состоялись в городах Дрезден, Лейпциг, Пирна и Радеберг (земля Саксония), а также в городах Гота (Тюрингия) и Конц (Рейнланд-Пфальц).

Как сообщили в полиции, нынешний рейд не имеет отношения к антитеррористическим мероприятиям против чеченцев, которые произошли на прошлой неделе в пяти немецких федеральных землях. О результатах спецоперации полиция обещает рассказать позже.

Как сообщал УНН, в нескольких городах Германии провели антитеррористическую спецоперацию .