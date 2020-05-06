Поліцейському повідомили про підозру через побиття затриманого під час KharkivPride

“Офіс Генерального прокурора повідомив колишньому працівнику патрульної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області про підозру у перевищенні службових повноважень (ч.2 ст. 365 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, 15 вересня 2019 року у місті Харкові під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи “KharkivPride” відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу. В ході зіткнення працівниками поліції були застосовані заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву. Внаслідок застосування фізичної сили кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем працівників поліції.

Зазначається, що у цей час один з правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка знаходилася у лежачому положенні та жодним чином не чинила опору, а також не здійснювала будь-яких дій, що могли б створити загрозу життю чи здоров’ю правоохоронцям чи іншим особам, й почав умисно наносити їй удари ногою в область колінного суглобу.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17-ти доставлених у неділю до відділку в Харкові після проведення Маршу рівності (“KharkivPride”).