Полицейскому сообщили о подозрении из-за избиения задержанного во время KharkivPride

“Офис Генерального прокурора сообщил бывшему работнику патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области о подозрении в превышении служебных полномочий (ч.2 ст. 365 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, 15 сентября 2019 года в городе Харькове во время обеспечения общественного порядка при проведении мирного шествия “KharkivPride” произошли столкновения между правоохранителями и противниками этого мероприятия. В ходе столкновения работниками полиции были применены меры физического воздействия с целью преодоления сопротивления. В результате применения физической силы несколько человек оказались на земле и находились под полным контролем сотрудников полиции.

Отмечается, что в настоящее время один из правоохранителей подбежал к фактически задержанному, который находился в лежачем положении и никак не сопротивлялся, а также не осуществлял каких-либо действий, которые могли бы создать угрозу жизни или здоровью правоохранителям или иным лицам, и начал умышленно наносить ему удары ногой в область коленного сустава.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили о задержании за нарушение общественного порядка трех мужчин среди 17-ти доставленных в воскресенье в отделение в Харькове после проведения Марша равенства (“KharkivPride”).