Поліцейського у київському метро підстрелив пасажир під час перевірки документів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На станції метро "Либідська" пасажир підстрелив поліцейського під час перевірки документів. Про це в ефірі "112 каналу" повідомила начальник прес-служби КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, передає УНН.
“При перевірці документів одного з пасажирів цей пасажир застосував травматичну зброю і є поранена людина. Решту деталей зараз з’ясовує поліція. Про стан пораненого поліцейського поки що мало відомо, але поранення сумісне з життям”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня на станції метро “Либідська” у Києві поліцейський отримав вогнепальне поранення.