Полицейского в киевском метро подстрелил пассажир во время проверки документов

"При проверке документов одного из пассажиров этот пассажир применил травматическое оружие и есть раненый человек. Остальные детали сейчас выясняет полиция. О состоянии раненого полицейского пока мало известно, но ранение совместимое с жизнью", - сказала она.

Как сообщал УНН, 30 октября на станции метро "Лыбидская" в Киеве полицейский получил огнестрельное ранение.