Полицейского в киевском метро подстрелил пассажир во время проверки документов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На станции метро "Лыбидская" пассажир подстрелил полицейского во время проверки документов. Об этом в эфире "112 канала" сообщила начальник пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает УНН.
"При проверке документов одного из пассажиров этот пассажир применил травматическое оружие и есть раненый человек. Остальные детали сейчас выясняет полиция. О состоянии раненого полицейского пока мало известно, но ранение совместимое с жизнью", - сказала она.
Как сообщал УНН, 30 октября на станции метро "Лыбидская" в Киеве полицейский получил огнестрельное ранение.