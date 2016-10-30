Поліцейського підстрелили на станції метро "Либідська" у Києві - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На станції метро “Либідська” у Києві поліцейський отримав вогнепальне поранення. Про це повідомляє кореспондент ВВС Україна, передає УНН.
За повідомленням кореспондента, інцидент стався близько 16:30. Правоохоронці затримали чоловіка і зайшли з ним до спеціального приміщення. Згодом звідти пролунали звуки боротьби та постріл. Після цього один з поліцейських вибіг із приміщення та повідомив по телефону, що працівник поліції отримав вогнепальне поранення, викликавши швидку та підмогу.
Зазначимо, що у поліції про інцидент наразі нічого не повідомляють.