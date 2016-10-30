Полицейского подстрелили на станции метро "Лыбидская" в Киеве - СМИ

По сообщению корреспондента, инцидент произошел около 16:30. Правоохранители задержали мужчину и зашли с ним в специальное помещение. Впоследствии оттуда раздались звуки борьбы и выстрел. После этого один из полицейских выбежал из помещения и сообщил по телефону, что работник полиции получил огнестрельное ранение, вызвав скорую и помощь.

Отметим, что в полиции об инциденте пока ничего не сообщается.