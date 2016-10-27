Поліцейський загинув під час антиурядових протестів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Один поліцейський застрелений і десятки людей були поранені під час антиурядових протестів у Венесуелі, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами місцевої правозахисної групи, по всій країні поранені щонайменше 20 людей. Поліція арештувала 80 осіб.
В інтернеті ширяться фото поранених. За повідомленнями, щонайменше у трьох людей стріляли із вогнепальної зброї.
Сотні тисяч венесуельців вийшли на вулиці на знак протесту проти уряду президента Ніколаса Мадуро.
У штаті Міранда загинув поліцейський і ще двоє були поранені, заявив уряд, поклавши відповідальність за це на опозиційних активістів.
Губернатором цього штату є лідер опозиції Енріке Капрілес. Тамтешня поліція підтвердила смерть поліцейського, але не звинуватила у цьому протестувальників.
Масові демонстрації прийшли в країні після того, як влада не допустила проведення референдуму, метою якого була спроба усунути від влади президента Н.Мадуро.