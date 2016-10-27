Полицейский погиб во время антиправительственных протестов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Один полицейский застрелен и десятки людей были ранены во время антиправительственных протестов в Венесуэле, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам местной правозащитной группы, по всей стране ранены по меньшей мере 20 человек. Полиция арестовала 80 человек.
В интернете распространяются фото раненых. По сообщениям, по меньшей мере в трех человек стреляли из огнестрельного оружия.
Сотни тысяч венесуэльцев вышли на улицы в знак протеста против правительства президента Николаса Мадуро.
В штате Миранда погиб полицейский и еще двое были ранены, заявило правительство, возложив ответственность за это на оппозиционных активистов.
Губернатором этого штата является лидер оппозиции Энрике Каприлес. Местная полиция подтвердила смерть полицейского, но не обвинила в этом протестующих.
Массовые демонстрации прошли в стране после того, как власть не допустила проведения референдума, целью которого была попытка отстранить от власти президента Н.Мадуро.