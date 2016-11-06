Поліцейських, які спричинили смертельну ДТП в Хмельницькому не відсторонили від служби
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Поліцейських, які спричинили смертельну ДТП в Хмельницькому не відсторонили від служби. Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління патрульної поліції м.Хмельницький Олег Костенко, передає кореспондент УНН.
Як зазначив на брифінгу О.Костенко, за кермом службового автомобіля перебував досвічений патрульний і те, що у відомстві проведуть власне розслідування.
"Це один з найкращих екіпажів патрульної поліції міста. Дуже прикро, що сталася ДТП і загинула людина. Щирі співчуття родині загиблого. Автомобіль поліції Тойота Пріус знаходиться на штрафмайданчику. Патрульні сьогодні дали покази у прокуратурі області. Наразі мені не повідомляли про необхідність відсторонення їх від служби. Ми - за об'єктивне розслідування", - заявив О.Костенко
Нагадаємо, ДТП за участі автомобіля патрульної поліції у Хмельницькому розслідватиме прокуратура Хмельницької області.